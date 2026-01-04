Il Real Madrid supera il Betis con un netto 5-1, grazie a una prestazione significativa di Gonzalo García, autore di una tripletta. La partita mette in luce il contributo di questo giovane talento, contribuendo alla corsa del team verso obiettivi importanti in campionato. Un risultato che conferma la solidità del Madrid e l’emergere di nuovi protagonisti in rosa.

Quando una notte nasce così, non serve cercare sottotrame. Il Real Madrid batte il Real Betis con un 5-1 che non ammette repliche e trova un protagonista inatteso ma devastante: Gonzalo García. Chiamato a riempire l’assenza pesante di Kylian Mbappé, il giovane attaccante risponde con una tripletta che cambia il volto della serata e, forse, anche le gerarchie. Il Madrid indirizza la partita presto, la controlla senza affanni e la chiude con una superiorità che cresce col passare dei minuti. È una vittoria che pesa, perché arriva nel momento in cui la squadra di Xabi Alonso è chiamata a non perdere terreno nella corsa al Barcellona. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Il Bernabéu scopre Gonzalo García: tripletta al Betis e Real in corsa

