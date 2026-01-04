Il sindaco Giacomo Santi presenta gli interventi previsti per il 2026, con un focus su strade, impianti sportivi e strutture sanitarie. Il 2026 si prospetta come un anno di importanti lavori pubblici, fondamentali per migliorare le infrastrutture della città. Questi cantieri rappresentano un passo significativo verso un miglioramento complessivo dei servizi e delle condizioni di vita dei cittadini.

Sindaco Giacomo Santi, partiamo dai cantieri: cosa bolle in pentola per il 2026? "Il 2026 si preannuncia come un anno complesso e molto intenso sul fronte delle infrastrutture. La statale 68 continua a rappresentare una priorità assoluta: i cantieri che partiranno a breve nei tratti interessati dalla frana di un anno fa sono fondamentali per garantire la messa in sicurezza dell’arteria. Si tratta di interventi non più rinviabili, ma che devono inserirsi in una visione più ampia e strategica. Il tema dei collegamenti di Volterra con la costa, la Val d’Elsa e l’area pisana va infatti affrontato in modo strutturale, guardando non solo alla viabilità su gomma ma anche a soluzioni alternative, come il collegamento ferroviario, oggi purtroppo fermo in attesa di finanziamenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il 2026 visto dal sindaco. La stagione dei cantieri: "Strade, impianti sportivi e strutture sanitarie"

Leggi anche: "Impianti sportivi e strade: direzione giusta"

Leggi anche: Strade e impianti sportivi: "In arrivo risorse dalla Regione"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Il 2026 visto dal sindaco. La stagione dei cantieri: Strade, impianti sportivi e strutture sanitarie; Sede dell'Avis danneggiata dai petardi, il sindaco: «Chi ha visto, parli»; Conferenza di fine anno a Bagheria: il Sindaco Tripoli traccia il bilancio del 2025 e illustra le sfide per il 2026; Notizie - Ordinanza Sindacale n. 133/2025 - Chiusura uffici comunali per venerdì 2 gennaio 2026.

Il 2025 di Bari, per il sindaco Leccese "anno tra emergenze e impegni. Nel 2026 città rinnovata" - Il primo cittadino traccia un bilancio degli ultimi 12 mesi e già pianitiva il prossimo anno: "Raccoglieremo i frutti di quanto seminato" ... baritoday.it