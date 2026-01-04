Il 17enne Emanuele Galeppini il primo identificato

Emanuele Galeppini, 17 anni, nato a Genova e residente a Dubai, è stato il primo ragazzo identificato tra i giovani presenti alla festa nel locale Le Constellation a Crans-Montana, nel Canton Vallese, la sera del 31 dicembre. Il suo nome emerge nell'ambito delle indagini relative a quell'evento, che ha coinvolto numerosi giovani. Emanuele avrebbe compiuto 17 anni nei giorni successivi.

Avrebbe compiuto 17 anni tra pochi giorni Emanuele Galeppini. Nato a Genova, sin da piccolo residente a Dubai con i genitori e il fratello minore, era uno dei giovanissimi che la sera del 31 dicembre stavano partecipando alla festa nel locale Le Constellation, a Crans-Montana, nel Canton Vallese. Nel caos del dopo incidente era stato trovato il suo cellulare. Il ragazzo era un grande tifoso del Genoa e anche se era cresciuto a Dubai aveva sempre voluto mantenere i contatti con l'Italia, come il fratellino più piccolo, Eugenio. Negli Emirati i genitori Edoardo, imprenditore nel settore della nautica, e Beatrice, anche lei golfista di livello, si sono stabiliti proprio nell'anno della nascita di Emanuele, nel 2009.

Tragedia di Crans-Montana, il golf italiano piange il 17enne Emanuele Galeppini - La Federazione Italiana Golf ne ha annunciato la morte: è il primo italiano tra le vittime dell’incendio di Crans- altoadige.it

Il Golf di Rapallo piange Emanuele Galeppini: "Aveva un cuore speciale, rimarrà sempre uno di noi" - Il Tigullio aveva un posto nel cuore del ragazzo, che avrebbe compiuto 17 anni a breve, come quel campo in cui aveva iniziato a giocare. primocanale.it

Sono Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Osvaldo Barosi le prime vittime ufficiali della strage di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. I corpi del 16enne di Bologna, del 17enne di Genova e dell’altro 16enne di Milano sono stati identificati gr - facebook.com facebook

#CransMontana Identificate 3 vittime italiane: i 16enni Giovanni Tamburi e Achille Barosi e Emanuele Galeppini quasi 17enne. Ufficialmente tra i dispersi la 16enne Chiara Costanzo. Al Niguarda di Milano ora ci sono 9 italiani: arrivate ieri 2 ragazzine di 15 x.com

