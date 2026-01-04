Igor Protti tenta il gol più difficile Sogno di guarire ringrazio la vita
Igor Protti, ex calciatore e simbolo del calcio italiano, affronta una sfida personale importante: il desiderio di guarire. Dopo una carriera ricca di successi, tra cui titoli di capocannoniere in Serie C, B e A, ora si concentra su un percorso di recupero e rinascita. La sua testimonianza rappresenta un esempio di determinazione e gratitudine verso la vita, in un momento di riflessione e nuovi obiettivi.
Livorno, 4 gennaio 2026 – Igor Protti è abituato a vincere: come il titolo di capocannoniere in C, in B e A. Ma nella partita che sta affrontando ora non basta il coraggio, l'altruismo e la fantasia di un campione. Sta lottando contro una malattia difficile da affrontare e lo fa con tutte le debolezze che può avere ognuno di noi, ma con tutta la dignità e la forza che una persona di valore come lui può mettere in campo. La Livornina d'oro a Igor Protti Alla cerimonia della consegna della Livornina d'Oro ieri nella sala del consiglio comunale a Livorno, circondato dall'abbraccio della città, Igor Protti ha candidamente ammesso di emozionarsi subito in questi momenti: "Grazie a tutti, in questa fase della mia vita, quando parlo di certe cose mi ritrovo a piangere, mi commuovo di fronte all'affetto, non posso farci nulla.
Igor Protti tenta il gol più difficile. “Sogno di guarire, ringrazio la vita”.
