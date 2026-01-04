Ecco un’introduzione che risponde alle tue richieste: Le principali notizie di ieri in Campania includono un episodio di fortuna legato al Gratta e Vinci nel Sannio e il ritiro dal mercato di un lotto di mozzarella. In particolare, ad Avellino, il Questore ha adottato un provvedimento ufficiale ai sensi della normativa vigente. Ecco un riepilogo degli avvenimenti più rilevanti della giornata, con aggiornamenti su eventi e decisioni che hanno interessato la regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, sabato 3 gennaio 2026 Avellino –Il Questore della provincia di Avellino ha emesso un provvedimento, ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), nei confronti di un’attività commerciale presente all’interno del territorio di Avellino, notificato in data 02 gennaio 2026 dai poliziotti della Squadra di Polizia Amministrativa della Questura di Avellino, con decorrenza 03 gennaio 2026. ( LEGGI QUI ) Benevento – Colpo di fortuna in città dove un giocatore ha vinto 50.000 euro grazie a un Gratta e Vinci da 25 euro acquistato presso i Tabacchi Fratelli Collarile, in via Enrico Cocchia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ieri in Campania: Gratta e Vinci, la fortuna bacia il Sannio. Lotto di mozzarella ritirato dal commercio

Leggi anche: La fortuna bacia Pontassieve: 2 milioni di euro con un Gratta e Vinci, caccia al vincitore

Leggi anche: La Dea fortuna bacia Parma: vinti due milioni con un "Gratta e vinci" in via XXII Luglio

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Triunfo en Benevento con Doppia Sfida; Gratta e Vinci, a Benevento colpo da 50mila euro con 'Doppia Sfida Classic'; Coronavirus in Campania – De Luca chiude anche le discoteche e i luoghi di svago; Benevento colpo da 50mila euro con Doppia Sfida Classic.

Dalla Campania al Friuli per lavoro, centra 500mila euro a Gratta e vinci e sviene davanti a tutti - È accaduto nei giorni scorsi in una ricevitoria di Pradamano, in provincia di Udine ma la notizia, ... ilmattino.it

Centra 500mila euro a Gratta e vinci e sviene - Ha acquistato tre Gratta e vinci e quando ha scoperto di aver vinto 500mila euro, si è sentito male. ansa.it

Gratta e Vinci, scopre di aver vinto 500mila euro e sviene. «Quel ragazzo si è accasciato sul pavimento, poi è stato portato via da un familiare» - Ha acquistato tre Gratta e vinci e quando ha scoperto di aver vinto 500mila euro, si è sentito male. ilmessaggero.it

Nella mattinata di ieri, il Presidente C.R.Campania FIGC LND @_Zigarelli insieme al Consigliere federale e Vicepresidente Vicario Giuliana Tambaro sono intervenuti all'incontro formativo CRA Campania, presieduto da Stefano Pagano. Presente il Vicepresid x.com

È iniziata la stagione dei saldi invernali! Quest'anno la prima a partire è stata la Valle d'Aosta, ieri 2 gennaio. In Campania, Lombardia, Veneto e in tutte le altre regioni, invece, i saldi iniziano ufficialmente oggi. Nello speciale tutti i consigli per fare acquisti sic - facebook.com facebook