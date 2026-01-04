Identificate le vittime italiane | 6 giovani di 15 e 16 anni

Sono state identificate le sei vittime italiane nell’incendio del locale ‘Le Constellation’ a Crans-Montana, avvenuto nella notte di Capodanno. Le vittime sono giovani di età compresa tra 15 e 16 anni. La notizia conferma la tragica perdita di vite umane in un evento che ha suscitato grande dolore e cordoglio. Le autorità italiane e svizzere continuano le indagini per chiarire le cause dell’incendio.

È stata completata l’identificazione delle sei vittime italiane nell’incendio del locale ‘Le Constellation’, avvenuto la notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. La conferma arriva dall’ambasciatore svizzero in Italia, Gian Lorenzo Cornado. Chi sono le vittime italiane. Si tratta dei 16enni Chiara Costanzo, Giovanni Tamburi, Achille Barosi, e del golfista di Genova Emanuele Galeppini. Le ultime due vittime accertate sono Sofia Prosperi, 15 anni, e Riccardo Minghetti di 16. Lo hanno dichiarato all’Adnkronos fonti informate dopo che il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha confermato che sono sei le vittime accertate della strage. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Crans-Montana, identificate tutte le sei giovani vittime italiane: chi sono. Altri due ragazzi in arrivo al Niguarda Leggi anche: Crans-Montana, salgono a quattro le vittime italiane identificate Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Incendio a Crans-Montana, identificate tutte le sei vittime italiane; Crans Montana, indagati per omicidio colposo i gestori del locale; Achille Barosi è tra le vittime di Crans Montana: il corpo del 16enne di Milano è stato identificato; Crans Montana, identificate tre vittime italiane: chi sono. Indagati i gestori del Constellation. Crans-Montana, identificate tutte e sei le vittime italiane: confermati anche Chiara Costanzo, Riccardo Minghetti, Sofia Prosperi - Identificate tutte e sei le vittime italiane dell'incendio scoppiato al Bar Le Constellation a Crans- leggo.it

