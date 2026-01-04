I venezuelani nel mondo che festeggiano la caduta di Maduro

Da iltempo.it 4 gen

L’indipendenza di un paese e il suo futuro politico sono temi che coinvolgono spesso la diaspora. Recentemente, molti venezuelani all’estero hanno espresso il loro sollievo e la loro speranza, celebrando pubblicamente la caduta del presidente Maduro. Questo evento rappresenta un momento significativo per la comunità venezuelana nel mondo, che osserva con attenzione i cambiamenti politici nel proprio paese di origine.

Milano, 4 gen. (askanews) - La caduta del presidente Maduro, catturato con una operazione militare degli Usa, è stata salutata con celebrazioni di piazza da molti venezuelani espatriati. Nelle immagini le manifestazioni a Panama, Tijuana e Buenos Aires, in Argentina e sul confine fra Venezuela e Colombia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

