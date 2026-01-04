I venezuelani nel mondo che festeggiano la caduta di Maduro

L’indipendenza di un paese e il suo futuro politico sono temi che coinvolgono spesso la diaspora. Recentemente, molti venezuelani all’estero hanno espresso il loro sollievo e la loro speranza, celebrando pubblicamente la caduta del presidente Maduro. Questo evento rappresenta un momento significativo per la comunità venezuelana nel mondo, che osserva con attenzione i cambiamenti politici nel proprio paese di origine.

Milano, 4 gen. (askanews) - La caduta del presidente Maduro, catturato con una operazione militare degli Usa, è stata salutata con celebrazioni di piazza da molti venezuelani espatriati. Nelle immagini le manifestazioni a Panama, Tijuana e Buenos Aires, in Argentina e sul confine fra Venezuela e Colombia.

I venezuelani festeggiano la cattura di Maduro al confine con la Colombia - L’analista Pagani: "Con Maduro crolla l’economia ombra che teneva in piedi Teheran" Caso Signorini, gli avvocati attaccano le piattaforme social: “Avete ... msn.com

I venezuelani in Spagna tornerebbero in patria dopo la caduta di Maduro? - Le pressioni internazionali sul governo di Maduro hanno riaperto il dilemma del ritorno dei venezuelani in Spagna, dopo anni di integrazione lavorativa e familiare ... msn.com

I venezuelani festeggiano la cattura di Maduro al confine con la Colombia

Corriere della Sera. . In diversi Paesi del mondo, cittadini venezuelani oppositori di Maduro, festeggiano la cattura del presidente da parte degli Stati Uniti. Nelle immagini, celebrazioni in Florida, Cile e Colombia. Video disponibile anche nel primo comment - facebook.com facebook

Perché il #PD manifesta contro l’arresto di #Maduro, dittatore tra i più feroci in Sud America In #Venezuela la vera resistenza è #Machado, #Nobel per la Pace 2025. Nel mondo i venezuelani fanno festa, come a Santiago del Cile. A #Genova invece il PD sce x.com

