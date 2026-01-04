I venezuelani in Cile e in Colombia festeggiano la cattura di Maduro da parte degli Usa

I venezuelani in Cile e Colombia hanno manifestato per celebrare la cattura di Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti. A Santiago, i partecipanti hanno cantato l’inno nazionale venezuelano e mostrato segni di gioia, esprimendo il loro sentimento di speranza e attesa di un cambiamento politico. La protesta riflette la forte connessione tra la diaspora venezuelana e la situazione politica nel paese.

I manifestanti venezuelani che si sono radunati nella capitale cilena Santiago hanno cantato l'inno nazionale venezuelano e ballato per esultare alla cattura di Nicolàs Maduro da parte degli Stati Uniti. La popolazione straniera in Cile, un paese di circa 18 milioni di abitanti, ha raggiunto 1,6 milioni di persone lo scorso anno, più del doppio rispetto al numero registrato nel 2017. Di questi, i venezuelani costituiscono la comunità più numerosa e rappresentano il 41,6% di tutti gli immigrati. Anche a Cúcuta, città colombiana al confine con il Venezuela, molti si sono radunati per festeggiare con musica e bandiere.

I venezuelani in Cile si sono radunati nelle strade di Santiago per celebrare la cattura del presidente del Venezuela Nicolas Maduro, tra balli e canti - facebook.com facebook

Perché il #PD manifesta contro l’arresto di #Maduro, dittatore tra i più feroci in Sud America In #Venezuela la vera resistenza è #Machado, #Nobel per la Pace 2025. Nel mondo i venezuelani fanno festa, come a Santiago del Cile. A #Genova invece il PD sce x.com

