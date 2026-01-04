I venezuelani contro la sinistra | Dove eravate quando ci uccidevano?

In Italia, manifestanti anti-occidentali criticano Trump per l’operazione in Venezuela, mentre i venezuelani celebrano la caduta di Maduro. La situazione evidenzia divisioni e contraddizioni tra le opinioni internazionali e le realtà sul campo, sollevando domande sulla coerenza delle posizioni politiche e sull’impatto delle azioni estere nel paese sudamericano.

Le piazze italiane si riempiono degli anti-occidentali d'Occidente che attaccano Donald Trump per il blitz in Venezuela con il quale è stato arrestato il dittatore Nicolas Maduro ma nel frattempo i venezuelani festeggiano per la caduta dello stesso. L'ennesimo cortocircuito ideologico, figlio della costante voglia di essere sempre e comunque contro qualcosa, si manifesta nel silenzio complice verso le torture del regime e nelle urla sguaiate contro l'unica forza che ha avuto il coraggio di agire. È il solito riflesso condizionato di chi, protetto dal benessere e dalle libertà di quel sistema che tanto disprezza, si permette il lusso di fare il tifo per la tirannia altrui. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

