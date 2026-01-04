I sondaggi calano? Trump si gioca la carta della famiglia

Con le elezioni di midterm del 2026 alle porte, l’attenzione si concentra su Donald Trump e i recenti cali di consenso. In un contesto di incertezza politica, il presidente sembra puntare sulla famiglia come elemento centrale per rafforzare la propria immagine pubblica. Questa strategia, analizzata dagli osservatori, riflette le sfide e le dinamiche politiche in atto negli Stati Uniti in vista delle prossime consultazioni elettorali.

Mentre l’America si prepara alle elezioni di midterm del 2026, l’ombra del crollo di consensi per il presidente Donald Trump è calata sui festeggiamenti di Mar-a-Lago come un incubo. A guardarli sui social, i balletti del Presidente appaiono sempre più stanchi e i numerosi video di Natale e di Capodanno mostrano Donald, Melania e Barron in piedi, in quell’enorme salone frettolosamente addobbato dai loro collaboratori, con un’aria mesta e spaesata. Donald Trump con Melania e il figlio Barron (Getty Images)l I sondaggi in calo e pessimismo generalizzato. Negli ultimi mesi, una serie di sondaggi nazionali ha mostrato come il consenso del presidente sia sotto pressione, con una quota significativa di elettori che giudica negativamente la sua gestione dell’economia, della politica interna e della comunicazione istituzionale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

