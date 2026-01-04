I sogni infranti di Fabrizio Mele il ristoratore dell’Angolo di Napoli e Ciccio Pizza | doveva aprire il nuovo locale nell’ex Gintoneria di Lacerenza

Fabrizio Mele, noto ristoratore di Milano, aveva programmato l’apertura di un nuovo locale nell’ex Gintoneria di Lacerenza, prevista per fine gennaio, in concomitanza con l’inizio delle Olimpiadi invernali. Un progetto che avrebbe ampliato le sue attività, ma che al momento è stato interrotto, lasciando un senso di insoddisfazione e attesa tra i suoi clienti e collaboratori.

Milano – L’inaugurazione è in programma a fine gennaio, giusto in tempo per l’inizio delle Olimpiadi invernali. Una succursale più centrale dell’ Angolo di Napoli di via Menabrea, il ristorante in zona Maciachini che l’imprenditore Fabrizio Mele ha aperto in piena epoca Covid nell’estate 2021 dopo l’esperienza maturata nella catena Ciccio Pizza. Il locale “Experience” nascerà in via Napo Torriani sulle ceneri della Malmaison, l’ormai ex privè della Gintoneria di Davide Lacerenza, arrestato nel marzo scorso per un giro di droga ed escort e reduce da un patteggiamento di 4 anni e 8 mesi. MORTALE MOTO-AUTO in piazza Carrara anmgholo Via Chiesa Rossa MILANO, 3 GENAIO 2026, ANSADAVIDE CANELLA Lo schianto sulla Honda contro una Cupra Formentor a noleggio guidata da un turista argentino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I sogni infranti di Fabrizio Mele, il ristoratore dell’Angolo di Napoli e Ciccio Pizza: doveva aprire il nuovo locale nell’ex Gintoneria di Lacerenza Leggi anche: Addio a Santo Castronovo, il ristoratore che fece dell'uovo con lo zibibbo un simbolo di Don Ciccio Leggi anche: Gintoneria, Davide Lacerenza e il “risarcimento” con le bottiglie di champagne Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Dopo il successo della prima assoluta, torna al Nest “La discarica dei sogni” di Anna Carla Broegg, un racconto natalizio sui giocattoli imperfetti, simboli di sogni infranti e speranze da ritrovare. Domenica 4 gennaio – ore 18 Prenotazioni solo tramite W - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.