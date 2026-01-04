I separatisti nel sud dello Yemen hanno presentato un piano per ottenere l’indipendenza
Il Consiglio di Transizione del Sud nello Yemen ha annunciato di aver adottato una propria Costituzione e di aver presentato un piano per ottenere l’indipendenza attraverso un referendum entro due anni. Questa iniziativa rappresenta un passo importante nel contesto delle tensioni politiche e territoriali nella regione, sollevando questioni di stabilità e futuri sviluppi nel paese.
Venerdì 2 gennaio, il Consiglio di Transizione del Sud (STC), nello Yemen, ha dichiararo di essersi dato una Costituzione propria, presentando in aggiunta un piano per poter ottenere l’indipendenza tramite un referendum, entro i prossimi due anni. Il gruppo è un movimento separatista sostenuto dagli Emirati Arabi Uniti, e ha fatto il suo annuncio mentre il governo riconosciuto del Paese, seppur molto individuale, ha dato il via a una violenta offensiva per riprendere il controllo delle regioni occupate dall’STC. Da oltre dieci anni la nazione è funestata da una sanguinosa guerra civile. Fino a pochi mesi fa, il governo ufficiale yemenita, l’STC, gli Emirati Arabi Uniti e l’ Arabia Saudita erano tutti alleati tra loro nella lotta contro gli Houthi, il gruppo militare che controlla la capitale del Paese, Sana’a, e le regioni del nordovest, le più popolate del territorio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
