I ragazzi che filmano il rogo Bloccati in stato di choc Il telefono scherma l’orrore
Durante il Capodanno a Crans-Montana, un incendio in un locale notturno ha causato numerose vittime e feriti. I giovani presenti, alcuni italiani, sono rimasti bloccati in stato di choc, mentre i loro telefoni hanno documentato l’orrore. L’incidente ha portato alla tragica perdita di 40 vite e a numerosi dispersi, evidenziando la gravità di quanto accaduto in quella notte.
Capodanno a Crans-Montana. Un locale notturno diventa una trappola: fuoco, fumo, urla. 40 giovani morti, oltre cento feriti e dispersi, anche italiani. Due immagini hanno spaccato l’opinione pubblica. Da un lato chi, accecato dal panico, spinge e travolge per salvarsi. Dall’altro chi resta immobile a filmare l’inferno con il cellulare in mano. Il tribunale del popolo ha già sentenziato con i commenti sui social network: chi scappa è un egoista, chi filma un mostro in cerca di like. Una lettura comoda, perché serve a illuderci che noi, lì dentro, saremmo stati diversi. La verità è un’altra. Sotto una minaccia improvvisa il cervello non ragiona, reagisce. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Gli animali scappano di fronte al pericolo o cercano di mettersi da subito in salvo. Ci sono video dove si vedono alcuni ragazzi che ballano e filmano il fuoco quando ancora non era inferno. Tutto ciò per poterlo rendere “virale” dopo. Questa normalizzazione st - facebook.com facebook
Le fiamme che corrono lungo il soffitto, i ragazzi che filmano e ballano: il nuovo video x.com
