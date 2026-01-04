I ragazzi che filmano il rogo Bloccati in stato di choc Il telefono scherma l’orrore

Durante il Capodanno a Crans-Montana, un incendio in un locale notturno ha causato numerose vittime e feriti. I giovani presenti, alcuni italiani, sono rimasti bloccati in stato di choc, mentre i loro telefoni hanno documentato l’orrore. L’incidente ha portato alla tragica perdita di 40 vite e a numerosi dispersi, evidenziando la gravità di quanto accaduto in quella notte.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.