I proprietari del bar Le Constellation a Crans-Montana sono indagati per omicidio lesioni e incendio colposi

Jessica e Jacques Moretti, proprietari del bar Le Constellation a Crans-Montana, sono sotto indagine per i fatti avvenuti nella notte di Capodanno, quando il locale è stato coinvolto in un incendio. La magistratura svizzera li accusa di omicidio colposo, lesioni e incendio colposo. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Jessica e Jacques Moretti, i proprietari di Le Constellation, il bar di Crans-Montana, in Svizzera, andato a fuoco la notte di Capodanno, sono indagati dalla magistratura svizzera per i reati di omicidio colposo, lesioni colpose e incendio colposo. Ad annunciarlo, ieri pomeriggio, è stata la polizia del Canton Vallese. I due imprenditori, moglie e marito, hanno già dichiarato, nel corso dei primi interrogatori, di aver superato tre ispezioni di sicurezza in dieci anni senza alcun problema. La procura svizzera ritiene che il rogo abbia avuto inizio dalle scintille di alcune candele pirotecniche, che avevano dato alle fiamme i pannelli fonoassorbenti presenti sul soffitto del locale.

