I conti diventano facili da capire Ad Agrate esordisce il Bilancio Pop

A Agrate, nasce il Bilancio Pop, un nuovo metodo di rendicontazione partecipativa. La città diventa esempio di trasparenza, offrendo ai cittadini un modo semplice e chiaro per comprendere come vengono gestiti e spesi i fondi pubblici. Con questa iniziativa, si punta a rendere più accessibili e comprensibili i conti pubblici, promuovendo un rapporto diretto e di fiducia tra amministrazione e cittadini.

Bilancio Pop, Agrate è città pilota per la nuova rendicontazione, parola d'ordine "partecipazione", "un modo semplice di spiegare come vengono spesi i nostri soldi", spiega il sindaco Simoni Sironi. Al metodo di Popular financial reporting, finanza popolare, dà una mano anche l' intelligenza artificiale. L'esperienza brianzola è stata presentata in Senato, a Roma, a breve sarà pronta la prima edizione e cominceranno le letture pubbliche. "È un documento che semplifica una materia ostica per la gente – sottolinea il primo cittadino –. Racconta i servizi offerti e 'ascolta' per migliorare le prestazioni.

