i cittadini segnalano rifiuti sparsi la locale individua i responsabili

Nonostante le misure adottate dalla Polizia locale, come l’installazione di fototrappole nelle aree periferiche, i cittadini continuano a segnalare episodi di abbandono di rifiuti. La presenza di rifiuti sparsi nel territorio rappresenta una problematica ancora da affrontare. La Locale sta lavorando per individuare i responsabili e promuovere comportamenti più responsabili tra gli utenti, nell’interesse della collettività e dell’ambiente.

Nonostante l’azione repressiva messa in atto dalla Polizia locale con il posizionamento di fototrappole in diverse zone periferiche del paese, il numero degli episodi di abbandono di rifiuti non accenna a diminuire. Ma non sono rari neppure i casi di identificazione dei responsabili. L’ultimo si è verificato venerdì, quando la Polizia locale è intervenuta in due luoghi del paese segnalati dai residenti ma anche da chi semplicemente trascorre qualche ora camminando sui sentieri di campagna al limitare del centro abitato. I rifiuti erano stati segnalati nella zona di via Cusago e nei pressi di Cascina Mezzana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

