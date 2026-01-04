I botti di Capodanno fanno esplodere i contatori del gas e lasciano le famiglie senza riscaldamento | strage sfiorata a Ortona FOTO

Durante la notte di Capodanno, a Ortona, un’esplosione causata da petardi sui cassonetti ha danneggiato i contatori del gas, lasciando senza riscaldamento e acqua calda alcune abitazioni. L’incidente ha evidenziato i rischi legati ai festeggiamenti e le conseguenze per le famiglie coinvolte, che si trovano ancora senza riscaldamento dopo quattro giorni. Un episodio che sottolinea l’importanza di rispettare le norme di sicurezza durante le celebrazioni.

Tragedia sfiorata, nella notte di Capodanno, a Ortona, dove lo scoppio di petardi posizionati sui cassonetti della raccolta indifferenziata ha devastato i contatori del gas, lasciando due palazzine e i residenti di due ville senza acqua calda né riscaldamento per il quarto giorno consecutivo.

