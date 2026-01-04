Ho avuto un malore alla stazione mentre partivo per Domenica In | la disavventura di Loredana Lecciso

Loredana Lecciso ha vissuto un momento di apprensione alla Stazione Centrale di Milano, dove ha avuto un mancamento e si è accasciata a terra. Fortunatamente, l’episodio non ha avuto conseguenze gravi. La donna ha condiviso l’accaduto, rassicurando sui propri condizioni. Questo episodio evidenzia l'importanza di prestare attenzione ai segnali di malessere, anche in situazioni quotidiane come un viaggio.

Tanta paura, ma per fortuna nulla di grave per Loredana Lecciso. La compagna di Al Bano ha raccontato che si trovava alla Stazione Centrale di Milano, dove è caduta in terra in seguito ad un mancamento. Lo ha rivelato lei stessa a Mara Venier a “Domenica In”. In un post ha ringraziato le forze dell’ordine e le persone che l’hanno soccorsa a Milano mentre prendeva il treno per recarsi a Roma ospite appunto di “Domenica In”. “ Siamo sempre pronti a lamentarci, ma è giusto e bello anche fermarsi a spendere parole positive – ha scritto su Instagram – e un ringraziamento quando le cose van per il verso giusto: alla Stazione Centrale di Milano, in partenza per Domenica In, in seguito a un leggero malore, ho trovate persone pronte ad aiutarmi e una presenza immediata ed efficace della sicurezza e degli operatori”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho avuto un malore alla stazione mentre partivo per Domenica In”: la disavventura di Loredana Lecciso Leggi anche: Al Bano a Domenica In, Loredana Lecciso sviene in stazione Leggi anche: “Domenica In”: il 4 gennaio ospiti Raul Bova, Enrica Bonaccorti, Al Bano Carrisi, Loredana Lecciso e Toni Servillo La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. “Ho avuto un malore alla stazione mentre partivo per Domenica In”: la disavventura di Loredana Lecciso - La compagna di Al Bano è stata soccorsa alla Stazione Centrale di Milano mentre partiva per Roma. ilfattoquotidiano.it

Loredana Lecciso, malore alla stazione di Milano mentre stava andando a Domenica In: «Salvata dalla polizia» - Loredana Lecciso e Al Bano sono stati tra i protagonisti della prima puntata dell'anno di Domenica In, in onda oggi (domenica 4 gennaio 2026). msn.com

Loredana Lecciso choc a Domenica In: “Malore prima di venire qui”/ Cos’è successo: “Svenuta in stazione…” - Loredana Lecciso, dal racconto choc sul malore prima di arrivare a Domenica In alla liaison con Al Bano Carrisi. ilsussidiario.net

