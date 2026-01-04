Healy sul doping | Impossibile dire che non esista più

Ben Healy, ciclista irlandese della EF Education EasyPost, ha ottenuto importanti risultati come tappe al Giro d’Italia 2023 e al Tour de France 2025. Tuttavia, il suo percorso è stato accompagnato da discussioni sul doping, con Healy che ha dichiarato:

Roma, 4 gennaio 2026 - Nonostante a referto ci siano già delle vittorie importanti, come una tappa al Giro d'Italia 2023 e una al Tour de France 2025, oltre a diversi piazzamenti di tutto rispetto nelle corse di un giorno, per molti Ben Healy è più fumo che arrosto: forse proprio per questo l'irlandese è molto amato dal pubblico del ciclismo, oltre che stimato dalla su a EF Education EasyPost. Le dichiarazioni di Healy. Un'altra dote che non manca al classe 2000, oltre a quello spirito di iniziativa quasi unico e raro in uno sport ormai dominato dai computerini e dai calcoli sui watt, è l'onestà davanti a microfoni e taccuini, come ha sperimentato l' Irish Mirror sul doping, un tasto sempre dolente nel ciclismo. Healy sul doping: "Impossibile dire che non esista più" L'irlandese cita il caso Lazkano, sospeso questo inverno per anomalie del passaporto biologico, ma anche i progressi tecnologici come causa dell'aumento della velocità.

EF Education – EasyPost, Ben Healy: “Penso che in ogni sport sia impossibile dire che è al 100% pulito” - EasyPost, Ben Healy: "Penso che in ogni sport sia impossibile dire che è al 100% pulito" è stato pubblicato per primo su SpazioCiclismo. msn.com

