HBO Max arriva in Italia il 13 gennaio, portando un'ampia selezione di serie e film in streaming. La piatta piattaforma si presenta al pubblico italiano con il nome EIC-BI-OO, mantenendo la pronuncia originale. Con questa novità, gli utenti potranno accedere a contenuti di alta qualità, ampliando le opzioni di intrattenimento disponibili nel mercato italiano.

HBO sbarca ufficialmente in Italia a partire dal 13 gennaio in streaming. Il colosso americano delle serie TV si presenta al pubblico italiano con una pronuncia precisa: EIC-BI-OO, non come si legge in italiano. Un momento storico per gli appassionati di serie di qualità che potranno finalmente accedere al catalogo originale della piattaforma che ha creato capolavori come Game of Thrones, The Last of Us e Succession #HBO #HBOItalia #Streaming #SerieTV #13Gennaio #HBOMax #GameOfThrones #TheLastOfUs #Succession #StreamingItalia #NovitàStreaming #PiattaformaStreaming #ContenutoEsclusivo #SerieOriginali #IntrattenimentoUSA Dal 13 gennaio l'intrattenimento HBO entra nelle case italiane attraverso lo streaming, portando con sé decenni di produzioni premiate e contenuti esclusivi. 🔗 Leggi su Digital-news.it

