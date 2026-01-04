Hashish in auto giovane nei guai

Un giovane di 19 anni è stato fermato dai carabinieri mentre era al volante della propria auto. Durante il controllo, è stato trovato con hashish nascosto nel vano portaoggetti. L’episodio sottolinea i rischi legati all’uso di sostanze stupefacenti alla guida, con conseguenze legali e di sicurezza stradale.

Nasconde la droga nel vano portaoggetti dell'auto, e così finisce nei guai un 19enne fermato dai carabinieri. Denunciato anche un uomo finito fuori strada con l'auto: è venuto fuori che era completamente ubriaco. In questi giorni, i carabinieri della Compagnia di Macerata diretti dal colonnello Giorgio Picchiotti, hanno intensificato i controlli sul territorio per garantire sicurezza e fare prevenzione. In particolare i carabinieri della stazione di Corridonia, durante un posto di blocco, hanno fermato un'auto condotta da un giovane di 19 anni, di origini albanesi, domiciliato a Belforte del Chienti.

Corridonia, droga nel vano portaoggetti dell'auto: 19enne nei guai - CORRIDONIA – Viene fermato dai carabinieri e tenta di disfarsi di un involucro di droga, che aveva nascosto nel porta oggetti dell'auto: nei guai un 19enne.

