Hanno filmato invece di scappare | lo psicologo pordenonese Francesco Boz spiega la crudeltà di chi giudica con il senno di poi

Lo psicologo pordenonese Francesco Boz analizza il comportamento di chi giudica con il senno di poi, evidenziando come spesso si sottovaluti la pressione e le emozioni vissute in situazioni di crisi. Dopo la tragedia di Crans Montana, sono emersi commenti che criticano chi avrebbe filmato invece di fuggire, ma è importante comprendere le dinamiche psicologiche che influenzano le decisioni in momenti di emergenza.

«Dopo la tragedia di Crans Montana ho letto un commento ripetuto ovunque. Hanno filmato anziché scappare. E capisco lo shock. Ma scrivere una cosa del genere vuol dire proprio sopravvalutarsi».A dirlo è Francesco Boz, lo psicologo pordenonese che sulla sua pagina Instagram psicologofrancescoboz.

Francesco Boz - Psicologia. Hanno filmato invece di scappare Bibliografia Psicologia dei giudizi "a posteriori" e del controllo: Fischhoff, B. (1975). I knew it would happen: Remembered probabilities of once-future things. Organizational Behavior and Human

Crans Montana, video invece di aiutare: si potevano salvare altre vite La bufera sui social e il parere degli esperti x.com

