Hanno filmato invece di scappare | lo psicologo pordenonese Francesco Boz spiega la crudeltà di chi giudica con il senno di poi

Da pordenonetoday.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo psicologo pordenonese Francesco Boz analizza il comportamento di chi giudica con il senno di poi, evidenziando come spesso si sottovaluti la pressione e le emozioni vissute in situazioni di crisi. Dopo la tragedia di Crans Montana, sono emersi commenti che criticano chi avrebbe filmato invece di fuggire, ma è importante comprendere le dinamiche psicologiche che influenzano le decisioni in momenti di emergenza.

«Dopo la tragedia di Crans Montana ho letto un commento ripetuto ovunque. Hanno filmato anziché scappare. E capisco lo shock. Ma scrivere una cosa del genere vuol dire proprio sopravvalutarsi».A dirlo è Francesco Boz, lo psicologo pordenonese che sulla sua pagina Instagram psicologofrancescoboz. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

hanno filmato invece di scappare lo psicologo pordenonese francesco boz spiega la crudelt224 di chi giudica con il senno di poi

© Pordenonetoday.it - «Hanno filmato invece di scappare»: lo psicologo pordenonese Francesco Boz spiega la crudeltà di chi giudica con il senno di poi

Leggi anche: Chi sono i people pleaser, lo psicologo spiega perché porre dei limiti può renderci più autentici

Leggi anche: Barzaghi: «L’addio di Gasperini all’Inter era stato amaro. Voleva mettere Zanetti in questo ruolo, con il senno di poi…»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Perché il flashover rende gli incendi così letali È il passaggio rapidissimo da un incendio in crescita a uno pienamente sviluppato dentro un ambiente chiuso Simona Giampaoli/Tg1 Guarda il video completo su RaiNews.it; Crans Montana, prima riprendi poi provi a scappare: l’istinto primario stravolto dal telefonino; Corinaldo, Crans-Montana. E poi, quante stragi ancora?; Tragedia in Svizzera, alcuni ragazzi hanno filmato l’incendio senza scappare.

hanno filmato invece scappareI ragazzi di Crans-Montana e l’emergenza che non spezza la narrazione social - Così il fuoco ha bruciato l’ordine delle priorità ... msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.