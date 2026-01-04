Guinea il generale Dombouya vince le elezioni che legittimano il potere preso con il golpe

Il generale Mamady Doumbouya ha ottenuto una vittoria elettorale significativa in Guinea, confermando la legittimità del suo governo dopo aver preso il potere tramite un colpo di Stato nel 2021. Le elezioni del 28 dicembre hanno visto un ampio margine di supporto, eliminando la necessità di un secondo turno e rafforzando la sua posizione alla guida del paese.

Il generale Mamady Doumbouya ha vinto le elezioni presidenziali del 28 dicembre con un margine amplissimo, che gli evita il ballottaggio e conferma il potere preso nel 2021 con un colpo di Stato. I risultati. Dombouya ha ottenuto l’86,72%, percentuale che rende una formalità l’attesa convalida del risultato da parte della Corte Suprema. Contro di lui correvano otto candidati, gli unici rimasti dopo che gli altri erano stati banditi dalla competizione, silenziati, intimiditi o addirittura spariti. Il secondo classificato ha preso appena il 6,51%: è Yero Balde, ex ministro dell’Istruzione del precedente governo. 🔗 Leggi su Follow.it © Follow.it - Guinea, il generale Dombouya vince le elezioni che legittimano il potere preso con il golpe Leggi anche: Golpe in Guinea Bissau, il presidente fugge in Senegal mentre i militari prendono il potere Leggi anche: In Guinea le urne legittimano (almeno formalmente) il regime militare La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Elezioni in Guinea, vince il generale Doumbouya: guidò il colpo di stato del 2021; Guinea-Conakry: il leader di transizione Doumbouya vince le elezioni presidenziali; Il leader del colpo di Stato in Guinea, Mamady Doumbouya, vince le elezioni presidenziali, secondo i risultati; Il golpista della Guinea Mamady Doumbouya vince le elezioni presidenziali. Il generale diventa presidente. Il voto consolida lo strapotere di Doumbouya sulla Guinea - Alta affluenza e vittoria netta dell'uomo forte del paese dell'Africa occidentale con le più grandi riserve di bauxite e il più ricco giacimento di minerale ... huffingtonpost.it

Guinea, è il giorno delle presidenziali: il generale Doumbouya va a votare da favorito - Guinea al voto oggi per eleggere il nuovo presidente del Paese, nelle prime elezioni dopo il colpo di Stato del 2021. msn.com

#Guinea — Il capo della giunta militare, Mamady #Doumbouya, è stato eletto presidente con l’87% dei voti. Si chiude così il periodo di transizione iniziato a settembre 2021, quando il generale depose l’ex presidente Alpha #Condé. Il generale ha esiliato i x.com

Il generale Mamady Doumbouya, attuale leader della giunta militare al potere in Guinea dal colpo di Stato del 2021, ha vinto le elezioni presidenziali dello scorso 28 dicembre. Secondo i dati forniti dalla Direzione generale delle elezioni, Doumbouya è riuscit - facebook.com facebook

