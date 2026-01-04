Guido Rodriguez Juve | l’argentino spinge per il trasferimento immediato a Torino ma Ottolini per ora non affonda il colpo Il piano a centrocampo
Guido Rodriguez, centrocampista argentino, spinge per un trasferimento immediato alla Juventus, mentre il nuovo direttore sportivo Ottolini valuta attentamente tutte le opzioni. La società mantiene un atteggiamento prudente, considerando anche l’ipotesi Frattesi. La situazione rimane in stallo, con decisioni ancora da definire sul futuro del calciatore e sul piano strategico a centrocampo.
Guido Rodriguez Juve, stallo strategico: il nuovo direttore sportivo valuta tutte le piste, l’argentino vuole Torino ma resiste anche l’idea Frattesi. L’insediamento ufficiale di Ottolini nel ruolo di direttore sportivo ha impresso una nuova, decisa marcia alle manovre invernali della Juventus. Con l’organigramma dell’area tecnica finalmente al completo dopo la recente rivoluzione societaria, le strategie di mercato vengono ora riesaminate con estrema meticolosità per evitare passi falsi in una fase cruciale della stagione. Secondo quanto riportato nel dettaglio dall’edizione odierna di Tuttosport, il dossier più caldo e urgente sulla scrivania del nuovo dirigente riguarda il rinforzo in mediana, dove si registra una situazione di stallo apparente ma di grande fermento sotterraneo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
