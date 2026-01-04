GUIDA TV 4 GENNAIO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Ecco la guida TV per la serata del 4 gennaio 2026, con consigli su cosa vedere tra le principali reti italiane. Scopri gli appuntamenti di Rai, Mediaset, La7 e altri canali, e partecipa al gioco del Totoshare per indovinare gli ascolti serali. Una panoramica chiara e completa per orientarti tra programmi, film e approfondimenti, aiutandoti a scegliere l'intrattenimento più adatto alla tua serata.

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 23:30 Prima di Noi new Speciale Tg1 Serie Tv Rubrica Rai2 21:00 22:45 Mamma, Qui Comando Io La Nuova DS Film Talk Show Rai3 20:30 23:15 Report Allegro Ma Non Troppo Inchieste Talk Show Rete 4 21:35 00:55 Zona Bianca Blade Runner Talk Show Film Canale 5 21:55 00:55 Chi Vuol Essere Milionario: Il Torneo Pressing Game Show Talk Show Italia 1 21:20 00:00 Forrest Gump Questione di Tempo Film Film La7 21:15 23:25 Una Giornata Particolare Barbero Risponde Doc.

