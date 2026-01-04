Il mercato di gennaio si anima con l’interesse dell’Atlético Madrid per Mattéo Guendouzi. Il club spagnolo avrebbe individuato nel centrocampista francese un possibile rinforzo per la mediana, mentre si attende una decisione dalla società del Fenerbahçe, suo attuale club. La situazione rimane in fase di valutazione, con l’obiettivo di definire eventuali sviluppi nelle prossime settimane.

Si accende il mercato attorno a Mattéo Guendouzi. Nelle ultime ore emerge l’interesse dell’ Atlético Madrid, che starebbe monitorando la situazione del centrocampista in vista della finestra invernale. Dalla Spagna filtra attenzione da parte dell’ambiente guidato da Diego Simeone, anche se non risultano ancora mosse ufficiali o contatti formali avviati. Il dossier è aperto e le valutazioni sono in corso, soprattutto in relazione agli incastri di rosa dei Colchoneros. Sul giocatore resta però forte il pressing del Fenerbahçe, che continua a spingere per inserirsi concretamente nella corsa. La sensazione è che le prossime settimane possano essere decisive per chiarire scenari e intenzioni reali dei club coinvolti. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Guendouzi, spunta l'Atlético Madrid: sfida al Fenerbahçe

