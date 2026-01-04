Guasto tecnico e nebbia a Orio disagi in aeroporto Coinvolta anche la Roma di Gasp - Foto e video

A Orio al Serio, un guasto tecnico e condizioni di nebbia hanno causato disagi all’aeroporto, coinvolgendo anche la Roma di Gasp. La Sacbo ha comunicato che il problema è stato risolto a mezzanotte, attivando un piano di assistenza con cento brandine messe a disposizione dalla Protezione civile per i passeggeri in attesa. Foto e video documentano la situazione, che si è comunque conclusa con misure di supporto ai viaggiatori.

LO SCALO. Sacbo: guasto risolto a mezzanotte, attivato il piano di assistenza ai passeggeri. Cento brandine per dormire grazie alla Protezione civile. Voli riprogrammati fino al 7 gennaio. I giallorossi sono ripartiti nella notte da Milano Linate.

Bergamo, l'aeroporto di Orio al Serio bloccato per guasto tecnico: migliaia di persone in attesa - Notte di disagi e caos per migliaia di passeggeri in attesa all'aeroporto di Bergamo di Orio al Serio, a causa di un problema tecnico al sistema di avvicinamento strumentale Enav e di nebbia, che hann ... repubblica.it

Guasto tecnico a Orio, notte di attesa all’aeroporto - Foto - Disagi per migliaia di passeggeri, in viaggio da o verso lo scalo bergamasco, costretti a modificare i loro programmi. ecodibergamo.it

Guasto tecnico e nebbia a Orio al Serio, cancellati decine di voli in partenza e arrivo #ANSA x.com

