Guardia giurata massacrata di botte per difendere il nuovo treno EAV

Raffaele, guardia giurata della Cosmopol, è stata vittima di un'aggressione mentre svolgeva il suo servizio alla stazione EAV di Poggiomarino, nel pomeriggio del 3 gennaio. La sua professione di tutela ha comportato ferite, testimonianza del rischio legato alla sicurezza pubblica. Questa vicenda evidenzia le difficoltà e le sfide quotidiane di chi si impegna per garantire l’ordine e la sicurezza nelle aree di trasporto pubblico.

Tempo di lettura: 2 minuti Raffaele è una guardia giurata della Cosmopol. La divisa la indossa con orgoglio e con quello stesso orgoglio mostra le ferite che gli sono state inferte per aver fatto il suo lavoro, tutelando la stazione Eav di Poggiomarino e il nuovo treno da poco entrato in servizio sulla tratta, nel pomeriggio del 3 gennaio. Ha un occhio gonfio, tumefatto, con una ferita lacero contusa che sanguina: " Ore 17.54, stazione di Poggiomarino", precisa nel video diffuso sui propri social e rilanciato da Giuseppe Alviti, presidente dell'Associazione nazionale delle Guardie giurate che da tempo si batte per tutelare i lavoratori del settore da quella che i fatti troppo spesso portano a ritenere una vera e propria "macelleria sociale", contraddistinta da rischi elevati.

Poggiomarino, guardia giurata massacrata di botte per difendere il nuovo treno EAV

Poggiomarino, guardia giurata pestata brutalmente da vandali che stavano imbrattando il nuovo treno EAV. La video-denuncia della vittima segnalata al deputato Borrelli (Avs): “Individuare immediatamente responsabili, pene certe contro i criminali” Una guar - facebook.com facebook

. Il 2 gennaio l’ultimo saluto a Stefano Vecchi, la guardia giurata originaria di Bonate Sopra morta il 30 dicembre, mentre era al lavoro. x.com

