Guardalà non ha dubbi | Col Lecce la Juve ha dominato dal primo all’ultimo minuto Due punti buttati via peseranno per la classifica
La recente partita tra Juventus e Lecce ha evidenziato un dominio complessivo dei bianconeri, che però non si è tradotto in risultati concreti. Secondo Guardalà, la Juve ha sprecato due punti importanti, mentre le scelte tattiche e le prestazioni dei nuovi acquisti hanno lasciato alcune delusioni. La solidità della vecchia guardia, tuttavia, ha rappresentato un elemento positivo in un incontro caratterizzato da occasioni mancate e decisioni discutibili.
Guardalà così su Juve Lecce: dominio sterile e scelta errata sul rigore, i nuovi acquisti deludono mentre la vecchia guardia regge l’urto. Il pareggio interno contro il Lecce lascia strascichi polemici pesanti, analizzati con estrema lucidità da Giovanni Guardalà. L’inviato di Sky Sport, in collegamento dall’Allianz Stadium, definisce il match una partita strana: nonostante il dominio territoriale netto, la Juventus ha gettato via punti preziosi in vista dello scontro diretto col Napoli. Sotto accusa finisce la gestione del momento chiave: la scelta di far tirare il rigore a Jonathan David sull’1-1 per sbloccarlo psicologicamente è considerata un rischio inaccettabile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Gatti torna dal primo minuto o va ancora in panchina? Tudor ha preso questa decisione: le novità verso Real Madrid Juve
Leggi anche: Juve Cagliari, Spalletti pronto a cambiare in attacco? Ecco chi ha più chance di iniziare questo match dal primo minuto: gli aggiornamenti
Juventus-Lecce, moviola: quanti dubbi sul rigore, perché non è stato fischiato il mani di Pierotti - La prova dell’arbitro sardo Giuseppe Collu allo Stadium nell’anticipo della diciottesima giornata di serie A Juventus- sport.virgilio.it
“Camarda cavallo di razza destinato a vincere”: Corvino non ha dubbi - Una strategia che soddisfa tutte le parti in causa, come sottolinea Corvino: “Se Francesco farà bene ... tuttosport.com
#Repost @billboarditalia Il 2025 che sta per finire è stato il suo anno. Ha collezionato un successo dopo l’altro: da "La cura per me" all’album G, fino ad un tour completamente sold out e al ruolo di conduttrice impeccabile a X Factor. Senza alcun dubbio è la n - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.