Guardalà non ha dubbi | Col Lecce la Juve ha dominato dal primo all’ultimo minuto Due punti buttati via peseranno per la classifica

La recente partita tra Juventus e Lecce ha evidenziato un dominio complessivo dei bianconeri, che però non si è tradotto in risultati concreti. Secondo Guardalà, la Juve ha sprecato due punti importanti, mentre le scelte tattiche e le prestazioni dei nuovi acquisti hanno lasciato alcune delusioni. La solidità della vecchia guardia, tuttavia, ha rappresentato un elemento positivo in un incontro caratterizzato da occasioni mancate e decisioni discutibili.

