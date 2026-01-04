L’attesa per GTA 6 si fa sempre più concreta, con alcune fonti che indicano il 2026 come possibile anno di uscita. Secondo alcune indiscrezioni, Rockstar Games sarebbe ormai certa della data di lancio, con un prezzo stimato intorno ai 90 euro. In attesa di conferme ufficiali, il debutto del nuovo capitolo resta uno degli eventi più attesi nel mondo videoludico.

L’ uscita di GTA 6 continua a essere uno degli eventi più attesi dell’intera industria videoludica e, con l’inizio del 2026, tornano a circolare nuove previsioni credibili. Secondo Tom Henderson, noto insider vicino alla testata Insider Gaming, Rockstar Games sarebbe ora sufficientemente sicura di riuscire a pubblicare il gioco entro l’anno. Una prospettiva che, se confermata, segnerebbe la fine di un’attesa durata oltre un decennio e avrebbe un impatto enorme sul mercato globale. Henderson ha chiarito che non si tratta di un leak diretto, ma di una previsione basata su informazioni raccolte nel tempo e sullo stato di avanzamento interno del progetto. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - GTA 6 uscirà nel 2026? Rockstar Games ne sarebbe ormai sicura, ma il prezzo dovrebbe essere di 90€

