GTA 6 uscirà nel 2026? Rockstar Games ne sarebbe ormai sicura ma il prezzo dovrebbe essere di 90€
L’attesa per GTA 6 si fa sempre più concreta, con alcune fonti che indicano il 2026 come possibile anno di uscita. Secondo alcune indiscrezioni, Rockstar Games sarebbe ormai certa della data di lancio, con un prezzo stimato intorno ai 90 euro. In attesa di conferme ufficiali, il debutto del nuovo capitolo resta uno degli eventi più attesi nel mondo videoludico.
L’ uscita di GTA 6 continua a essere uno degli eventi più attesi dell’intera industria videoludica e, con l’inizio del 2026, tornano a circolare nuove previsioni credibili. Secondo Tom Henderson, noto insider vicino alla testata Insider Gaming, Rockstar Games sarebbe ora sufficientemente sicura di riuscire a pubblicare il gioco entro l’anno. Una prospettiva che, se confermata, segnerebbe la fine di un’attesa durata oltre un decennio e avrebbe un impatto enorme sul mercato globale. Henderson ha chiarito che non si tratta di un leak diretto, ma di una previsione basata su informazioni raccolte nel tempo e sullo stato di avanzamento interno del progetto. 🔗 Leggi su Game-experience.it
Leggi anche: Quale sarà il prezzo di GTA 6? Secondo un ex Rockstar Games, il gioco non costerà 100 dollari
Leggi anche: GTA Tokyo, lo sviluppo stava per partire ma internamente a Rockstar Games
GTA 6 nel 2026? Rockstar Games ne sarebbe oramai sicura, ma il prezzo potrebbe essere di 90€ - Tom Henderson di Insider Gaming ha condiviso le proprie previsioni per il 2026 e ritiene oramai che Rockstar Games è sicura di pubblicare GTA 6 quest'anno. multiplayer.it
I giochi più attesi del 2026: un anno chiave per il futuro del gaming - Ecco la nostra lista dei giochi più attesi del 2026, tra GTA 6, Resident Evil Requiem, Pragmata, Reanimal e tanti altri. techprincess.it
GTA 6 tra nuovo rinvio e rincaro, parla un insider - Secondo l’insider Tom Henderson, Rockstar Games sarebbe ormai «sufficientemente fiduciosa» da affermare che Grand Theft Auto 6 uscirà nel corso del 2026. msn.com
Grand Theft Auto VI - Trailer finale 3 (2026) | Rockstar Games
Secondo alcune voci recenti #GTAVI andrebbe incontro a un prezzo di lancio molto alto, 100 dollari, che farebbe il paio con la grande attesa attorno al nuovo titolo Rockstar Games. Secondo però Obbe Vermeijj, ex-technical director della compagnia, un prezz - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.