Gruppo di scout in difficoltà durante un’escursione salvati a Capaccio Paestum

Tre squadre del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania sono intervenute questa sera a Capaccio Paestum per soccorrere un gruppo scout di Napoli in difficoltà durante un'escursione. L’intervento si è reso necessario per garantire la sicurezza dei giovani, garantendo loro assistenza e supporto fino al rientro. L’operazione ha evidenziato l’importanza delle competenze di soccorso in ambienti naturali per la tutela dei partecipanti alle attività all’aperto.

Questa sera tre squadre del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania sono intervenute per soccorrere un gruppo scout di Napoli che si era trovato in difficoltà durante un'escursione a Capaccio Paestum. Nel corso dell'attività il gruppo ha imboccato per errore un itinerario non corretto.

