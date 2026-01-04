Gruppo di scout in difficoltà durante un’escursione salvati a Capaccio Paestum
Tre squadre del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania sono intervenute questa sera a Capaccio Paestum per soccorrere un gruppo scout di Napoli in difficoltà durante un'escursione. L’intervento si è reso necessario per garantire la sicurezza dei giovani, garantendo loro assistenza e supporto fino al rientro. L’operazione ha evidenziato l’importanza delle competenze di soccorso in ambienti naturali per la tutela dei partecipanti alle attività all’aperto.
Questa sera tre squadre del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania sono intervenute per soccorrere un gruppo scout di Napoli che si era trovato in difficoltà durante un'escursione a Capaccio Paestum.
