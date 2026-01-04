Gruppi a numero chiuso La preoccupazione di guide e agenzie | Per noi è un danno

Le guide e le agenzie che gestiscono gruppi a numero chiuso esprimono preoccupazioni riguardo all’impatto delle nuove normative, definendole un danno al settore. Richiedono un rinvio dell’entrata in vigore, previsto per quest’anno, proponendo un percorso condiviso che coinvolga anche il Parco Nazionale. La loro richiesta mira a garantire un’attuazione più equilibrata e partecipata, per tutelare sia le attività professionali che la tutela ambientale.

Parlano senza mezzi termini di "danno" e chiedono di rinviare al prossimo novembre l’entrata in vigore, al termine di un percorso partecipato che veda al tavolo anche il Parco nazionale. Le agenzie e le guide turistiche alzano la voce contro l’introduzione, da parte del Comune di Riomaggiore, di nuove norme per la gestione dei gruppi turistici: massimo 25 persone, col divieto di utilizzare megafoni e strumenti di amplificazione vocale – sostituiti da più una più sobria comunicazione tramite auricolari, obbligatoria per i gruppi formati da più di 10 persone –, e con lo stop alla sosta in determinate aree dei borghi, nella convinzione che l’eccessivo carico turistico possa provocare rischi sotto il profilo della gestione dell’ordine pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gruppi a numero chiuso. La preoccupazione di guide e agenzie: "Per noi è un danno" Leggi anche: Gruppi a numero chiuso alle 5 Terre. Rete Imprese contraria alla riforma Leggi anche: I gruppi consiliari M5s e Pd: "Preoccupazione per il clima di scontro e per la crisi politica in Consiglio comunale" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Gruppi a numero chiuso alle 5 Terre. Rete Imprese contraria alla riforma; Gruppi a numero chiuso. La preoccupazione di guide e agenzie: Per noi è un danno. Gruppi a numero chiuso alle 5 Terre. Rete Imprese contraria alla riforma - Gruppi turistici a numero chiuso, con le bellezze dei borghi che non potranno più essere illustrate attraverso l’uso di megafoni e strumenti di amplificazione vocale, sostituiti da più una più sobria ... msn.com

Overtourism, giro di vite alle Cinque Terre: gruppi a numero chiuso e sosta vietata nei borghi - Cinque Terre, 17 luglio 2025 – Gruppi turistici a numero chiuso; per illustrare le bellezze del borgo non potranno essere più usati megafoni e strumenti di amplificazione vocale, che dovranno essere ... lanazione.it

