Grotta Vittorio Vecchi a Sezze due campagne di scavo | nuovi elementi tra rito sepolture e ricerche più profonde

A Sezze, nel Lazio, sono in corso due campagne di scavo presso la Grotta Vittorio Vecchi, condotte dal professor Mario Rolfo dell’Università di Roma “Tor Vergata”. Queste ricerche mirano a approfondire aspetti legati a rituali, sepolture e stratificazioni preistoriche, con il potenziale di offrire nuove prospettive sulla storia e la preistoria della regione. Il lavoro, accurato e dettagliato, potrebbe contribuire a riscrivere importanti capitoli del passato locale.

Una lavoro intenso, preciso, capillare, che potrebbe riscrivere la storia, anzi, la preistoria del Lazio e forse non solo quella; parliamo delle due campagne di scavi condotte dal professor Mario Rolfo, dell'Università di Roma "Tor Vergata", presso la Grotta Vittorio Vecchi nel territorio di Sezze, a ridosso del monte Semprevisa. Un lavoro che il professore ha svolto grazie alla collaborazione di un'équipe composta da studenti, dottorandi e ricercatori, oltre alla partecipazione di diversi gruppi speleologici del Lazio e che prevedere almeno una terza campagna. La seconda campagna: focus sull'area funeraria e cultuale.

