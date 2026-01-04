Grifone scontro al vertice Allo Zecchini il Seravezza

Oggi allo Zecchini si svolge il match tra Grifone e Seravezza, valido per la prima giornata del girone di ritorno. L'incontro è programmato per le 14:30 e rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali in questa fase della stagione.

Lo stadio Zecchini ospita oggi, inizio alle 14,30, il big-match della prima giornata del girone di ritorno. La capolista Grosseto (44) di mister Paolo Indiani, con Benedetti ex di turno, ospita il Seravezza (37) di mister Cristiano Masitto secondo in classifica. "Noi abbiamo disputato un girone d'andata straordinario - afferma Indiani il quale ribadisce che all'andata il Grosseto avrebbe meritato la vittoria e non la sconfitta - ma anche il Seravezza ha disputato un girone importantissimo, per cui onore a loro. E' chiaro che si tratta di una gara assai difficile e per loro fondamentale anche se, dopo, rimangono ancora 48 punti in palio.

