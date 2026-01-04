Greggio non le manda a dire | Abbiamo due punte che non ne valgono una Comprano guardando le statistiche? Spalletti sarà disperato Il suo attacco dopo Juve Lecce

Greggio esprime un giudizio severo sui recenti acquisti della Juventus, evidenziando come due punte non siano all’altezza delle aspettative. Critica le scelte basate esclusivamente sulle statistiche e manifesta solidarietà verso Spalletti, sottolineando la delusione per alcune operazioni di mercato. La sua analisi riflette una visione critica del settore offensivo e del modo in cui vengono valutati i giocatori, mantenendo un tono sobrio e obiettivo.

Greggio scatenato: critica feroce ai dirigenti per i “bidoni” in attacco, difesa di Spalletti e la nostalgia del trio Dybala-Mandzukic-Higuain. Il pareggio interno contro il Lecce ha lasciato strascichi pesanti nell’ambiente juventino, scatenando la furia dei tifosi più illustri che non riescono a digerire l’ennesima occasione persa. Tra questi spicca lo sfogo durissimo di  Ezio Greggio, storico conduttore tv e cuore bianconero, che ha affidato ai social un’analisi spietata del momento no. Il suo post è un atto di accusa frontale, condito da un sarcasmo pungente rivolto direttamente ai nuovi vertici societari. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

