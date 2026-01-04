Greggio non le manda a dire | Abbiamo due punte che non ne valgono una Comprano guardando le statistiche? Spalletti sarà disperato Il suo attacco dopo Juve Lecce

Greggio esprime un giudizio severo sui recenti acquisti della Juventus, evidenziando come due punte non siano all’altezza delle aspettative. Critica le scelte basate esclusivamente sulle statistiche e manifesta solidarietà verso Spalletti, sottolineando la delusione per alcune operazioni di mercato. La sua analisi riflette una visione critica del settore offensivo e del modo in cui vengono valutati i giocatori, mantenendo un tono sobrio e obiettivo.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.