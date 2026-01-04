Grecia voli sospesi in tutto il Paese per guasto a sistema di controllo
A causa di un guasto ai sistemi di controllo del traffico aereo, tutti i voli in entrata e in uscita dalla Grecia sono stati sospesi temporaneamente. La sospensione riguarda l’intero territorio nazionale, influenzando le operazioni aeroportuali e i collegamenti aerei. Le autorità stanno lavorando per ripristinare i sistemi e garantire la sicurezza dei voli. Si consiglia di verificare lo stato dei voli prima di programmare spostamenti verso o dalla Grecia.
(Adnkronos) – Tutti i voli in entrata e in uscita dalla Grecia sono stati sospesi a causa di un guasto alle comunicazioni a livello nazionale che ha interrotto i sistemi di controllo del traffico aereo. Lo riferisce l'emittente statale greca Ert. Tutti gli aeroporti del Paese sono interessati, compresi gli scali internazionali di Atene e Salonicco. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
