Grecia voli sospesi in tutto il Paese per guasto a sistema di controllo

A causa di un guasto ai sistemi di controllo del traffico aereo, tutti i voli in entrata e in uscita dalla Grecia sono stati sospesi temporaneamente. La sospensione riguarda l’intero territorio nazionale, influenzando le operazioni aeroportuali e i collegamenti aerei. Le autorità stanno lavorando per ripristinare i sistemi e garantire la sicurezza dei voli. Si consiglia di verificare lo stato dei voli prima di programmare spostamenti verso o dalla Grecia.

Chiuso lo spazio aereo in Grecia, sospesi tutti i voli - Lo spazio aereo greco resterà chiuso fino alle 16:00 locali, le 15:00 in Italia, a causa di un problema tecnico che sta impedendo le comunicazioni tra le torri di controllo e gli aerei. msn.com

Grecia, guasto elettrico alle torri di controllo degli aeroporti: stop a tutti i voli - A causa di un problema tecnico che sta impedendo le comunicazioni tra le torri di controllo e gli aerei, tutti i voli sono ... repubblica.it

