Grecia | frequenze chiuso spazio aereo

A causa di un problema tecnico, lo spazio aereo in Grecia è stato temporaneamente chiuso, impedendo le comunicazioni tra le torri di controllo e gli aerei. La situazione ha causato deviazioni e ritardi nei voli in transito nella regione. Le autorità stanno lavorando per ripristinare le normali operazioni e garantire la sicurezza dei voli. Restano aggiornamenti sulla ripresa dei servizi e sulle eventuali conseguenze per i passeggeri.

13.20 Chiuso lo spazio aereo in Grecia a causa di un problema tecnico che impedisce le comunicazioni tra le torri di controllo e gli aerei. Voli annullati, in ritardo o atterraggi "manuali", senza l'uso di sistemi tecnici automatizzati, per voli già diretti in aeroporti greci Nelle ultime ore sono stati registrati gravi problemi con le frequenze radio che hanno causato il blocco degli aeromobili negli aeroporti di tutto il Paese. Non è chiaro quando verrà risolto il problema che interessa le centrali di controllo di Atene e Macedonia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Trump: Chiuso spazio aereo su Venezuela Leggi anche: Venezuela: Trump dichiara chiuso lo spazio aereo La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Chiuso lo spazio aereo in Grecia, sospesi tutti i voli - Lo spazio aereo greco resterà chiuso fino alle 16:00 locali, le 15:00 in Italia, a causa di un problema tecnico che sta impedendo le comunicazioni tra le torri di controllo e gli aerei. msn.com

Grecia, sospesi tutti i voli: problema a torri di controllo, chiuso lo spazio aereo - Il problema sembra riguardare i sistemi di radiofrequenza centrali dei centri di controllo d'area di Atene e Macedonia, secondo quanto riportano i media locali ... msn.com

Grecia, guasto elettrico alle torri di controllo degli aeroporti: stop a tutti i voli - A causa di un problema tecnico che sta impedendo le comunicazioni tra le torri di controllo e gli aerei, tutti i voli sono ... repubblica.it

Che sorpresa trovare qui a Kalamata (Grecia) un negozio di hifi. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.