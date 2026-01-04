Grecia chiuso lo spazio aereo del Paese per diverse ore | cosa è successo

In Grecia, lo spazio aereo è rimasto chiuso per diverse ore a causa di un guasto considerato senza precedenti. Le autorità stanno conducendo approfondite indagini per determinare le cause e prevenire eventuali ripetizioni future. La situazione ha causato disagi ai voli e alle operazioni aeroportuali, evidenziando l'importanza di interventi tecnici tempestivi e di sistemi di sicurezza affidabili.

Continuano le indagini per comprendere l'origine di un guasto definito "senza precedenti", anche per cercare di evitare che in futuro possa ripresentarsi un problema simile. Fanno discutere anche le parole del presidente del sindacato dei controllori del traffico aereo, Panagiotis Psarros, il quale ha denunciato la presenza di "attrezzature obsolete" negli aeroporti.

