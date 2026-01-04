Grave incidente sulle piste dei Piani di Bobbio | donna soccorsa con l' elicottero

Un grave incidente si è verificato oggi, domenica 4 gennaio, sui Piani di Bobbio, nel comprensorio sciistico della Valsassina. Una donna è stata soccorsa con l'elicottero e trasportata in ospedale. L’incidente ha coinvolto gli sciatori presenti sulla pista, e le autorità stanno gestendo la situazione per chiarire le cause dell’accaduto.

Serio incidente sulle piste da sci si è verificato nel pomeriggio di oggi, domenica 4 gennaio, ai Piani di Bobbio, il comprensorio sciistico della Valsassina. Una donna di 41 anni ha accusato un malore che ha reso necessario l'intervento dell'elisoccorso da Bergamo: l'allarme è scattato verso le.

