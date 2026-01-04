Grande successo a Ponte a Cappiano

Si è conclusa con successo l’ultima tappa del Campionato Turistico Nazionale 2025 del Vespa Club Italia, tenutasi quest’anno presso il Vespa Club Il Ponte Mediceo di Ponte a Cappiano, Fucecchio. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi appassionati, confermando l’importanza di questa iniziativa nel panorama motociclistico nazionale. La manifestazione ha rappresentato un momento di condivisione e passione per gli amanti della Vespa e dello stile di vita legato a questo simbolo.

FUCECCHIO Si è chiusa all’insegna del successo l’ultima tappa del Campionato Turistico Nazionale 2025 del Vespa Club Italia, ospitata quest’anno dal Vespa Club Il Ponte Mediceo di Ponte a Cappiano. Dopo mesi di preparativi, il weekend del raduno fucecchiese ha visto la partecipazione di oltre 40 Vespaclub e più di 200 vespisti provenienti da tutta Italia. Due gruppi di Vespa hanno visitato il Museo Piaggio di Pontedera e la città natale di Leonardo da Vinci, per poi ricongiungersi puntuali nelle Torri del Ponte Mediceo. La Granducale Contrada di Cappiano ha ospitato i partecipanti nelle sale storiche medicee, dove Andrea Pinasco, autentico genio della Vespa, ha presentato i suoi libri e risposto alle tante domande dei partecipanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

