Gomorra – Le origini Luca Lubrano video intervista | Il peso di essere Pietro Savastano Cerlino mi ha detto devi studiare

Luca Lubrano, protagonista di Gomorra – Le Origini, condivide nella nostra intervista le sfide di interpretare il personaggio di Pietro Savastano. Tra confronto con colleghi e riflessioni sul ruolo, Lubrano approfondisce il peso di questa figura iconica e il percorso di crescita richiesto. Un approfondimento sulla costruzione di un personaggio complesso e sulla collaborazione con Marco D’Amore e Fortunato Cerlino.

Nella nostra video intervista abbiamo incontrato Luca Lubrano, protagonista della nuova serie Gomorra – Le Origini, in cui interpreta il giovane Pietro Savastano. Un personaggio centrale nel racconto delle origini della celebre saga crime, che ha segnato profondamente l'immaginario televisivo italiano e internazionale. Lubrano ci ha parlato dell'impegno richiesto nel dare corpo a un ruolo così iconico, del peso della memoria del personaggio e del lavoro necessario per costruirne una versione credibile e autonoma.

