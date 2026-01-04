Gomorra – Le origini | la trama quando e dove vedere la serie tv

Gomorra – Le Origini è il prequel della celebre serie crime ispirata al libro di Roberto Saviano. La serie, che esplora le radici della camorra, sarà disponibile dal 9 gennaio in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Un’occasione per approfondire la storia e i personaggi che hanno reso famosa questa narrazione.

Gomorra – Le Origini, attesissimo prequel della saga crime tratta dall’omonimo bestseller di Roberto Saviano, arriva il 9 gennaio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. I primi quattro episodi sono diretti da Marco D’Amore, anche supervisore artistico, co-sceneggiatore del progetto e indimenticabile Ciro L’immortale, protagonista di Gomorra – La Serie. Gli ultimi due sono invece diretti da Francesco Ghiaccio. Scopriamo ulteriori dettagli su questo titolo. Gomorra – Le origini: la trama e tutto ciò che sappiamo finora. Disponibile solo su Sky e in streaming su Now, Gomorra – Le origini è creata da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Roberto Saviano. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Gomorra – Le origini: la trama, quando e dove vedere la serie tv Leggi anche: Gomorra – Le origini, guarda il trailer della nuova serie Sky: cast, trama e quando esce Leggi anche: Carosello in Love, trama, cast, dove e quando vedere il film tv Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Gomorra – Le Origini la nuova serie Sky svela la Napoli del 1977 e i primi passi di Pietro Savastano. Gomorra – Le origini: la trama, quando e dove vedere la serie tv - Le Origini arriva il 9 gennaio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. superguidatv.it “Gomorra Le Origini”: trama, cast e perché il prequel cambia tutto - Dal 9 gennaio su Sky e NOW arriva Gomorra Le Origini: il prequel della saga cult che racconta l’adolescenza di Pietro Savastano nella Napoli del 1977. libreriamo.it

Gomorra – Le origini: com’è nato Pietro Savastano (e perché questo prequel non assomiglia a Gomorra ) - Dal sogno di lusso di un sedicenne alla costruzione di un impero criminale: la nuova serie Sky torna nella Napoli degli anni ’70 e cambia passo, tono e sguardo. vanityfair.it

Gomorra - Le origini, Luca Lubrano «Il peso di Pietro Savastano, Cerlino m'ha detto devi studiare»

Tra 5 giorni debutterà su Sky e NOW Gomorra - Le Origini, il prequel di Gomorra che vuole sconfiggere i pregiudizi che si celano attorno agli spin-off per regalarci uno sguardo unico e più intimo di quelle che sono state le vere origini del racconto di Gomorra. - facebook.com facebook

Gomorra - Le origini non prova in alcun modo a giustificare o a trasformare in eroi i camorristi. È un racconto di formazione, che parla di contesti difficili, in cui non sembrano esserci alternative, in cui gli ultimi sono abbandonati a loro stessi e lo Stato è assente. x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.