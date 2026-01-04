Golpe di scena

Recenti sviluppi a Caracas hanno portato alla deposizione del regime dittatoriale, segnando un cambiamento significativo nella regione. Questo evento mette in discussione l’efficacia del diritto internazionale, evidenziando come le potenze mondiali agiscano principalmente in base ai propri interessi e rapporti di forza. È importante analizzare questi fatti con attenzione, per comprendere le dinamiche geopolitiche che influenzano le decisioni e gli equilibri globali.

Blitz anti-Cina a Caracas: deposto il dittatore. Cade il mito del diritto internazionale: ogni potenza pensa a sé e pesano sempre più i rapporti di forza, meglio capirlo. Quando alla metà di marzo di 15 anni fa la Francia di Nicolas Sarkozy, con la scusa di difendere la popolazione civile ma con l’obiettivo di tutelare i propri affari, decise di bombardare la Libia, nessuno si indignò. Anzi, la Gran Bretagna prima, gli Stati Uniti dopo, seguiti poi da altri Paesi tra cui la stessa Italia, decisero di sostenere l’azione militare, giustificando l’intervento con una risoluzione dell’Onu che istituiva una zona d’interdizione al volo nello spazio aereo di competenza dello Stato africano. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Golpe di scena Leggi anche: Tentativo di golpe in Benin, Farnesina in allerta Leggi anche: Golpe militare per sostituire Zelensky, l’idea di un famoso artista ucraino Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Basket, colpo di scena in casa Teens: via Martinotti, arriva coach Luca Sacco; Colpo di scena! Van der Poel cade contro le barriere: Verstrynge passa davanti, rivivi il momento clou della gara di Baal; Colpo di scena a Washington: i dazi sulla pasta italiana crollano; Colpo di scena, la NASA potrebbe aver trovato la vita su Marte. Strage piazza della Loggia, nessun colpo di scena da Lady Golpe: “Non ho mai ricevuto pressioni da Giraudo” - Dopo tre convocazioni a vuoto (e un accompagnamento coatto) ieri Lady Golpe si è palesata. ilgiorno.it Gulen, golpe messa in scena Erdogan - "C'è la possibilità che il golpe di stato in Turchia sia stata una messa in scena per continuare ad accusare i miei sostenitori". ansa.it Brasile, Dilma esce di scena: "Golpe, non è impeachment" - "Quando un presidente è accusato di un crimine che non ha commesso non è impeachment, è un golpe: lotterò con tutti i mezzi legali di cui dispongo per esercitare il mio ... notizie.tiscali.it Che colpo di scena ? Colpo di scena nel futuro di Davide #Frattesi: secondo Tuttosport il centrocampista dell'#Inter ha risposto con un secco "No, grazie" alla ricca offerta del Fenerbahçe Nonostante il forte pressing del club turco, l'azzurro preferisce restare in un top campion - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.