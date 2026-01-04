Gli Eagles da 10 uomini avanzano ai quarti AFCON

Gli Eagles, nonostante siano rimasti in dieci uomini, hanno superato il turno e si sono qualificati per i quarti di finale dell’AFCON. La competizione continua a coinvolgere le nazionali africane, con incontri che promettono ancora molte emozioni. Nel prossimo turno, il Mali affronterà il Senegal negli ottavi, proseguendo il percorso di questa edizione del torneo.

2026-01-04 00:11:00 Non si placano le voci a seguito dell'ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il Mali affronterà il Senegal negli ottavi. Il Mali ha sbalordito la Tunisia nella Coppa d'Africa, vincendo negli ottavi di finale ai calci di rigore nonostante abbia giocato gran parte della partita in 10 uomini. La Tunisia era la favorita per raggiungere i quarti e organizzare un incontro con il Senegal, che sabato aveva superato il Sudan 3-1. Sono entrati in partita senza vittorie in quattro incontri AFCON contro il Mali, ma le loro speranze hanno ricevuto un enorme impulso quando Woyo Coulibaly è stato espulso per un'azione avventata su Hannibal Mejbri al 26?.

