Gli avvocati non capaci di Signorini continuano a non capire che il problema non è Falsissimo ma i molteplici reati che ha commesso il loro assistito | così Fabrizio Corona risponde ai legali del conduttore

Fabrizio Corona ha commentato le recenti accuse degli avvocati di Alfonso Signorini, sottolineando che il problema non riguarda Falsissimo, ma i reati commessi dal loro assistito. Contestualmente, si è espresso sulla richiesta di blocco delle ricostruzioni diffuse online, evidenziando come tali azioni possano danneggiare la reputazione del conduttore e giornalista. La questione riguarda quindi sia aspetti legali che la tutela dell’immagine pubblica di Signorini.

“I colossi del Web blocchino le ricostruzioni diffamatorie fatte da Corona su Alfonso Signorini. Infangano la sua reputazione”, così nelle scorse ore gli avvocati del conduttore e giornalista. La richiesta dei legali di Signorini parte da argomentazione netta: la diffusione di chat e messaggi privati del giornalista sono di “provenienza illecita” e hanno contribuito ad infangare la sua “onorabilità” e la sua “reputazione”. Per questo chiedono ai giganti del web di bloccare ed oscurare le ricostruzioni fatte da Fabrizio Corona su YouTube e rimbalzate con un clamoroso “effetto valanga” sui social. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Gli avvocati, non capaci, di Signorini continuano a non capire che il problema non è Falsissimo, ma i molteplici reati che ha commesso il loro assistito”: così Fabrizio Corona risponde ai legali del conduttore Leggi anche: “Non parlo di questo. Ho già messo tutto in mano ai miei legali”: così Alfonso Signorini sulle accuse di Fabrizio Corona a “Falsissimo” Leggi anche: “Se non vai a letto con lui non lavori in televisione”: Fabrizio Corona accusa Alfonso Signorini a “Falsissimo”. Il conduttore del GF al momento non commenta Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Gravi crimini e danni irreversibili: la dura accusa dei legali di Signorini chiedono lo stop alla diffusione dei video; Gli avvocati di Signorini contro i colossi del web per aver contribuito alla diffusione di immagini e chat .... "Gravi crimini e danni irreversibili": la dura accusa dei legali di Signorini chiedono lo stop alla diffusione dei video - "Avete consentito gravi crimini e condotto gli effetti di tali illeciti a dimensioni incommensurabili, rendendo le conseguenze irreversibili", si legge nel documento, consentendo l’uso “indiscriminato ... comingsoon.it

