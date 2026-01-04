Gli appuntamenti fino al 5 gennaio del cartellone eventi del Comune
Fino al 5 gennaio, il cartellone eventi del Comune di Pescara propone numerose iniziative natalizie. Domenica 4 gennaio, dalle 16:30 alle 19:30, l’area pedonale ospiterà il Gran Galà dell’illusionismo su strada, uno spettacolo di magia e illusionismo. Questi ultimi giorni di eventi rappresentano un’occasione per vivere ancora l’atmosfera festiva nel centro cittadino, con attività pensate per tutta la famiglia.
Ultimi giorni di eventi natalizi nell'ambito del cartellone promosso dal Comune di Pescara. Domenica 4 gennaio, dalle 16:30 alle 19:30, il centro commerciale naturale, cioè l'area pedonale, accoglierà il Gran Galà dell'illusionismo su strada, con uno spettacolo di magia e illusionismo. Proseguono. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Natale nel cuore del centro storico, tanti gli appuntamenti in programma ad Atessa: il cartellone degli eventi natalizi [FOTO]
Leggi anche: Natale ad Aversa, svelato il cartellone: 60 appuntamenti in città fino a metà gennaio
Natale a Catania: nuovi appuntamenti fino all’Epifania fra musica, teatro e tradizione; Gennaio in festa: il calendario degli eventi gastronomici; Caltanissetta, il calendario degli eventi fino al 5 gennaio; Padova Cultura Eventi, gli appuntamenti della settimana dal 5 all'11 gennaio 2026.
Trani Le Vie del Natale approdano al mare con “Naviganti” del Pietro Verna Trio
Siena Incanta tutti gli appuntamenti fino alla Befana dei Vigili del Fuoco - facebook.com facebook
Natale a Catania: nuovi appuntamenti fino all’Epifania fra musica, teatro e tradizione x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.