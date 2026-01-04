Gli alberi caduti e le spine nel campo largo

Nel campo largo della provincia di Bologna, si osservano cadute di alberi e presenza di spine. Nel boschetto locale, situato nell’alveo dei Verdi a Bologna e lungo l’asse Imola-M5S-Pd, queste situazioni evidenziano le sfide legate alla gestione ambientale e alla manutenzione del territorio. Un quadro che richiede attenzione per garantire la sicurezza e la tutela del patrimonio naturale della zona.

Nel boschetto del campo largo, in provincia di Bologna cadono alberi. A Bologna nell’alveo dei Verdi, a Imola sullo storicamente difficile asse M5S-Pd. Partiamo dall’area ecologista, che ora esprime a Palazzo d’Accursio un consigliere ’ribelle’ (Davide Celli): nel 2027 il partito non farà parte di un’alleanza con Coalizione civica e Pd a sostegno di Matteo Lepore. “Non parlerei di una corsa solitaria, ma di un lavoro con altre forze politiche e civiche per trovare un’alternativa. Con me e Celli candidati a disposizione per dare vita a una coalizione più ampia”, dice il co-portavoce dei Verdi di Bologna Danny Labriola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

