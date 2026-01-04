Giuliano Biasini disperso per sbaglio | Ero al lavoro non molto distante Disgrazia imprevedibile il lounge bar era sicuro

Giuliano Biasini, disperso per errore, si trovava al lavoro non lontano dal lounge bar Constellation, un luogo a lui noto e frequentato per momenti di svago con amici. La sua scomparsa, avvenuta in circostanze imprevedibili, ha sorpreso chi lo conosceva, rendendo ancora più difficile comprendere cosa sia accaduto. La vicenda sottolinea l’importanza di prestare attenzione ai dettagli e alle situazioni quotidiane che, inaspettatamente, possono cambiare la vita.

"Conoscevo il Constellation, non ci ho mai lavorato, ma ci andavo ogni tanto per una birra o per trascorrere una serata con gli amici. Non sono un tecnico della sicurezza, tuttavia per la mia esperienza non era assolutamente un locale pericoloso. È stata una fatalità. Qui la normativa è severa e viene fatta rispettare, tutti i locali sono in sicurezza". Crans Montana, il principio d'incendio ripreso dai cellulari dei ragazzi nel locale Chi è Giuliano Biasini. Giuliano Biasini, 49 anni, originario di Piedimonte San Germano (Frosinone), è direttore di sala a Crans-Montana "in un locale ad un paio di chilometri da quello della tragedia, ma qui la stazione è piccola e ci conosciamo tutti".

