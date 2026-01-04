Giulia Ghiretti porterà la fiaccola olimpica a Parma | Un sogno che si realizza

Giulia Ghiretti, nuotatrice e atleta parmense, sarà la portatrice della fiaccola olimpica a Parma. Un momento speciale che rappresenta non solo un gesto simbolico, ma anche un’opportunità di valorizzare lo sport e l’impegno personale. La sua presenza nella città sottolinea l’importanza della passione e della dedizione, rafforzando il legame tra i valori olimpici e la comunità locale.

Portare la fiaccola olimpica nella sua città sarà molto più di un gesto simbolico per Giulia Ghiretti. Sarà la realizzazione di un sogno coltivato a lungo, osservando da lontano quei tedofori che, di Olimpiade in Olimpiade, hanno avuto l’onore di reggere il fuoco olimpico.La nuotatrice. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

