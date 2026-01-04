Giulia Ghiretti porterà la fiaccola olimpica a Parma | Un sogno che si realizza

Giulia Ghiretti, nuotatrice e atleta parmense, sarà la portatrice della fiaccola olimpica a Parma. Un momento speciale che rappresenta non solo un gesto simbolico, ma anche un’opportunità di valorizzare lo sport e l’impegno personale. La sua presenza nella città sottolinea l’importanza della passione e della dedizione, rafforzando il legame tra i valori olimpici e la comunità locale.

Portare la fiaccola olimpica nella sua città sarà molto più di un gesto simbolico per Giulia Ghiretti. Sarà la realizzazione di un sogno coltivato a lungo, osservando da lontano quei tedofori che, di Olimpiade in Olimpiade, hanno avuto l’onore di reggere il fuoco olimpico.La nuotatrice. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Giulia Ghiretti porterà la fiaccola olimpica a Parma: "Un sogno che si realizza" Leggi anche: L’ultima sfida di Bea Tassone. L’ex cameriera di PizzAut porterà la fiaccola olimpica Leggi anche: La pasticceria Staccoli apre a Riccione: “È un sogno che si realizza” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Milano-Cortina, Ghiretti: emozione unica portare la fiaccola - Essere ambassador di una Olimpiade Paralimpiade in casa è veramente bello". quotidiano.net Giulia Ghiretti regina del nuoto italiano: "Simone Barlaam Superman del nuoto paralimpico? Io sogno il martello di Thor per..." - Dopo la gara e prima del podio"), una laurea in ingegneria biomedica che apre tante prospettive future e poi... affaritaliani.it Paralimpiadi, il trionfo di Ghiretti. L’oro di Giulia con il tifo massese: "Il sostegno di tutti mi ha caricato" - La finale dei 100 metri rana, in cui l’atleta si era classificata, nella batteria del mattino, con il terzo tempo, si è ... lanazione.it Sul palco, Federico Buffa, Eliana Liotta, Giulia Ghiretti e Massimo Giovanelli sfatano luoghi comuni e forniscono suggerimenti utili per il benessere e la salute, attraverso storie, aneddoti ed esperienze personali. x.com Parma sarà protagonista l’8 gennaio della 32ª tappa del viaggio della Fiamma Olimpica, che attraversa l’Italia per oltre 12 mila chilometri. La staffetta partirà alle 17:45 da via Emilia Est e coinvolgerà una trentina di atleti, con l’ultimo tratto affidato a Giulia Ghire - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.