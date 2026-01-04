‘Giù le mani dalla spiaggia’ tutti uniti sull’arenile di via Ligea per un secco no

Tempo di lettura: 3 minuti Una partecipazione folta e variegata. Nonostante le previsioni meteo non proprio favorevoli, in tanti hanno partecipato questa mattina alla manifestazione sull'arenile di via Ligea a Salerno, raccogliendo l'invito alla mobilitazione lanciato da Italia Nostra, Comitato Salute e Vita e dal circolo Orizzonti di Legambiente al grido di "Giù le mani dalla spiaggia". " Siamo qui questa mattina – ha spiegato il giornalista Enzo Ragone, promotore della manifestazione – per ribadire in modo forte e chiaro il nostro no all'ampliamento del porto commerciale a scapito dell'ultima spiaggia libera rimasta nella parte ovest della città.

